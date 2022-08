बिहारः जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तीन और चार सितंबर को पटना में, 2024 लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दे पर हो सकती है चर्चा

Highlights राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद जद(यू) के दो सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निकाय हैं। संगठन संबंधी मुद्दों और सदस्यता अभियान पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामदल शामिल हैं।

नई दिल्लीः जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक क्रमश: तीन और चार सितंबर को पटना में होगी। पार्टी महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा कि दोनों दिन संगठन संबंधी मुद्दों और सदस्यता अभियान पर चर्चा की जाएगी।

Janata Dal(U) calls meetings of its National Executive, Council on September 3, 4 in Patna

ये बैठकें इसलिए अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री एवं जद(यू) प्रमुख नीतीश कुमार ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से गठबंधन तोड़ते हुए महागठबंधन से हाथ मिला लिया था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामदल शामिल हैं।

नीतीश के कदम से विपक्षी खेमे में नयी ऊर्जा का संचार हुआ है। यही नहीं, इससे नीतीश के 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभरने की अटकलों को भी बल मिला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद जद(यू) के दो सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निकाय हैं।

