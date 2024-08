Bihar Cadre Ips Officer: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख, जानें क्या है बिहार से संबंध

Highlights Bihar Cadre Ips Officer Cisf-NSG New DG: बिहार कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। Bihar Cadre Ips Officer Cisf-NSG New DG: सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। Bihar Cadre Ips Officer Cisf-NSG New DG:1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं।

Bihar Cadre Ips Officer Cisf-NSG New DG: चुनाव से पहले बदलाव का दौर शुरू हो गया है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जबकि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी. श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आधिकारिक आदेश में बुधवार को यह जानकारी दी गयी। भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक भट्टी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 सितंबर 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक के कार्यकाल के लिए सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

Centre appoints Rajwinder Singh Bhatti, IPS (BH:90) to the post of Director General, Central Industrial Security Force (CISF) for a tenure up to the date of his superannuation on September 30, 2025; and Daljit Singh Chauhary, IPS (UP:90) presently working as Director General,… pic.twitter.com/CwXFH4MpRX