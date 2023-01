बिहार: बक्सर के चौसा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का हंगामा, पुलिस वैन में लगाई आग, झड़प में 10 पुलिसकर्मी घायल

Highlights पुलिसकर्मियों ने मंगलवार रात कथित तौर पर किसानों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई की थी। नाराज प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन में आग लगा दी और कई अन्य वाहनों के साथ बिजली संयंत्र में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने अब स्थिति पूरी तरह से काबू पा लिया है।

बक्सरः बिहार के बक्सर जिले के चौसा में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ झड़प में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गये। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिसकर्मियों ने मंगलवार रात कथित तौर पर किसानों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई की, जिसके बाद आक्रोशित लोगों एक पुलिस वैन को भी आग लगा दी और कई अन्य वाहनों के साथ एक बिजली संयंत्र में तोड़फोड़ की और आगजनी की। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान चौसा में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के परिसर में घुस गए और संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले मुआवजे की मांग करने लगे।

बयान के मुताबिक लोगों ने चौसा के अंचल अधिकारी के साथ भी मारपीट की। इस संबंध में अंचल अधिकारी की शिकायत पर पुलिस कर्मियों ने छापेमारी की और उन किसानों को गिरफ्तार किया जिन्होंने लोक सेवक के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। बयान के मुताबिक लगभग एक हजार किसान बुधवार को फिर से बिजली संयंत्र के पास और स्थानीय पुलिस थाना के सामने एकत्र हुए। किसान अचानक उग्र हो गए और थाने पर हमला कर दिया।

