Pawan Singh Karakat Lok Sabha: 'मां को दिया वादा निभाऊंगा, काराकाट से चुनाव लड़ूंगा', पवन ने किया खुलासा

Highlights 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह पवन ने कहा मां को दिया वादा पूरा करूंगा काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह

Pawan Singh Karakat Lok Sabha: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंहलोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां को वादा किया था। जिसे में पूरा करूंगा। पवन ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। पवन ने पोस्ट में लिखा कि “माता गुरुतरा भूमेरू” अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं और मैंने अपनी मां से वादा किया था की मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा । मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा।

बीजेपी ने आसनसोल से बनाया था उम्मीदवार

लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को टिकट दिया था। पवन ने इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इंडी गठबंधन के द्वारा पवन सिंह के खिलाफ मुहिम चलाई गई कि वह बंगाली महिला के खिलाफ गलत गाने बनाते हैं और गाते हैं। हालांकि, पवन सिंह ने इन सभी बातों को गलत बताया था।

आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी ने हिन्दी फिल्मों के दिग्गज कलाकार और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार पवन सिंह का विरोध किया गया। मजबूरन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। बाद में वह दिल्ली आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। पवन ने कहा कि सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे। इधर बीजेपी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट पर एसएस अहुवालिया को टिकट दिया है।

काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। पवन अब सीधे तौर पर कुशवाहा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या समीकरण बैठता है। क्या पवन सिंह बीजेपी का दामन छोड़ कर चुनाव में जाएंगे यह सवाल भी अब गहराने लगा है।

