Pawan Singh: 'आरजेडी और आप पवन सिंह के पीछे', आरा-वैशाली या दिल्ली से लड़ सकते हैं चुनाव

Highlights पवन सिंह बिहार या दिल्ली की इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पवन सिंह ने की मुलाकात पवन सिंह को आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने दिया ऑफर

Bhojpuri Star Pawan Singh: आसनसोल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। टीएमसी ने विरोध किया। सोशल मीडिया पर पवन के खिलाफ प्रचार किया गया। 24 घंटे के भीतर पवन ने आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। सोमवार को वह दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।

VIDEO | Lok Sabha elections 2024: "I met the party president and have given my opinion," says BJP's Pawan Singh after meeting party president JP Nadda in Delhi.



Pawan Singh was named BJP's candidate from West Bengal's Asansol constituency on Saturday. However, he later announced… pic.twitter.com/afRkC2Nl03