भिवानी हत्याकांड: नासिर-जुनैद हत्या के आरोपी मोनू राणा और गोगी गिरफ्तार, 10 हजार का था इनाम

Highlights भिवानी में हुए हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार मोनू और गोगी को भरतपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार भिवानी में नारिस और जुनैद की जिंदा जलाकर कर दी गई थी हत्या

भिवानी हत्याकांड: हरियाणा के भिवानी में हुए दर्दनाक हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भरतपुर पुलिस ने नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों पर 10 हजार का इनाम था।

जानकारी के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब से कुछ ही देर में आईजीपी भरतपुर और एसपी भरतपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

Bhiwani Killing | Criminals Monu Rana and Gogi carrying a reward of Rs 10,000 have been arrested by Bharatpur police. They were wanted in the kidnapping and murder case of Nasir and Junaid.



IGP Bharatpur and SP Bharatpur will hold a press conference today.