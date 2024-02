Bharuch Lok Sabha Chunav 2024: 'माफी मांगती हूं', भरूच सीट हाथ से गई और दुखी हुई मुमताज पटेल!

Highlights भरूच सीट हाथ से गई अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल खफा हो गई फैसल पटेल ने कहा एक बार फिर आलाकमान से बात करूंगा भरूच से आप उम्मीदवार चैतर वसावा ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है

Mumtaj Patel: गुजरात की भरूच सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। इस फैसले के बाद से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल खफा हो गई हैं। कांग्रेस को इस सीट पर पर अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना होगा। कांग्रेस-आप के शीर्ष नेताओं के द्वारा शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने भरूच सीट आप को देने का ऐलान किया। इस फैसले के बाद मुमताज पटेल ने ट्वीट किया।

Deeply apologize to Our district cadre for not being able to secure the Bharuch Lok Sabha seat in alliance.I share your disappointment.Together, we will regroup to make @INCIndia stronger .We won’t let @ahmedpatel 45 years of Legacy go in vain. #bharuchkibeti — Mumtaz Patel (@mumtazpatels) February 24, 2024

उन्होंने कहा कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से गहराई से माफी मांगती हूं। मैं आपकी निराशा साझा करती हूं। हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर से एकजुट होंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बताते चले कि भरूच सीट आप को देने के बाद अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल का बयान भी आया है।

#WATCH | On seat-sharing between Congress and AAP and the Bharuch seat of Gujarat going to AAP, Faisal Ahmed Patel, Congress leader and son of Senior Congress leader late Ahmed Patel says, "...My party workers and I are not happy and we wanted this decision to not be taken but if… pic.twitter.com/QUCkOV8aIv — ANI (@ANI) February 24, 2024

उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं और हम चाहते थे यह निर्णय नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर आलाकमान चाहेगा तो हम और पार्टी कार्यकर्ता इसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं और एक बार फिर आलाकमान से बात करूंगा। अभी नामांकन दाखिल करने और चुनाव में काफी समय है। गांधी परिवार मेरा भी परिवार है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे इस सीट से जुड़ी पटेल परिवार की भावनाओं को समझेंगे।

8 सीटों पर दावा किया गया था

गुजरात में लोकसभा की 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन, कांग्रेस ने उन्हें दो सीट दी है। एक सीट भरूच दूसरा भावनगर। आम आदमी पार्टी ने बीते कुछ दिनों पहले भरूच से अपना उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया था।

VIDEO | "I am extremely glad that we have been given the Bharuch Lok Sabha constituency. I want to thank Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann and Sandeep Pathak, and also the Congress leaders. We will definitely win the Bharuch seat and pay our homage to the late Ahmed Patel," says AAP… pic.twitter.com/5KjEuf2C9k — Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2024

भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिलने पर क्या कहते हैं आप उम्मीदवार

भरूच से आप पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार चैतर वसावा ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि हमें भरूच लोकसभा क्षेत्र दिया गया है। मैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संदीप पाठक और कांग्रेस नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम निश्चित रूप से भरूच सीट जीतेंगे और दिवंगत अहमद पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

Web Title: Bharuch Lok Sabha Chunav 2024 mumtaj patel aam aadmi party conhress faisal patel