भारत न्याय यात्रा के प्रोमो वीडियो से स्मृति ईरानी के भाषण का अंश हटा, भारी विरोध के बाद कांग्रेस ने उठाया कदम

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता से जुड़ने के लिए भारत न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। इस यात्रा से पहले कांग्रेस की ओर से एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है। पार्टी के वीडियो में भाजपा नेता स्मृति ईरानी के भाषण के कुछ हिस्सों का उपयोग किया गया था।

इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस का जमकर विरोध शुरू हो गया। तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद पार्टी ने वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया।

एक्स पर कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की आगामी भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ी यात्रा की अगली कड़ी का प्रचार करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो की शुरुआत ऑडियो और ग्राफ़िक से होती है जिसमें एक आदमी पूछ रहा है, "पिताजी... गूसबंप्स क्या है?" पिता फिर उत्तर देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं? मेरे साथ आइए"।

Congress official page on Instagram shared a reel of Rahul Gandhi with background voice of BJP leader/minister Smriti Irani 🤣🤣



Pappu Party for a reason!! pic.twitter.com/r4Tg1nlAIE