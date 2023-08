"भारत माता हर भारतीय की आवाज़ हैं" राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं राहुल गांधी ने भारत माता को हर भारतीय की आवाज बताया राहुल ने बधाई के साथ देशवासियों से 'भारत जोड़ो यात्रा' का अपना अनुभव भी साझा किया

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और भारत माता को हर भारतीय की आवाज बताया। राहुल गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। उस पर कहा, "भारत माता हर भारतीय की आवाज है! सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

इसके साथ राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' का अपना अनुभव भी साझा किया और कहा कि उन्होंने समुद्र के किनारे से 145 दिन की पैदल यात्रा शुरू की और आखिर में कश्मीर पहुंचे।

कांग्रेस नेता ने कहा, "पिछले साल मैंने एक सौ पैंतालीस दिन उस ज़मीन पर घूमते हुए बिताए जिसे मैं अपना घर कहता हूं। मैंने समुद्र के किनारे से शुरुआत की और गर्मी, धूल और बारिश से गुज़रा। जंगलों, कस्बों और पहाड़ियों से होते हुए जब तक कि मैं प्यारे कश्मीर की नरम बर्फ तक नहीं पहुँच गया।''

भारत जोड़ो यात्रा का वृतांत में उन्होंने यात्रा जारी रखने के दौरान हुए दर्द और उस प्रेरणा का भी जिक्र किया जिसने उन्हें यात्रा जारी रखने में मदद की।

