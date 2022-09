भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी बोले- देश मुश्किल दौर से गुजर रहा, सबको जोड़ने की जरूरत, ‘तिरंगा’ कपड़े पर महज तीन रंग और एक चक्र नहीं, जानें बड़ी बातें

Highlights ED, CBI, आयकर विभाग से वे विपक्ष को डरा सकते हैं। तमिलनाडु आकर बहुत खुशी होती है। भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू करते हुए बेहद खुशी है।

कन्याकुमारीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत और कन्याकुमारी रैली में कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आज लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। लाखों-करोड़ों लोगों को लगता है कि भारत को एकजुट करने वाला कार्य करने की जरूरत है।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारत के लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए डिजाइन किया गया है। हम RSS और भाजपा की तरह भारत के लोगों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहते, हम भारत के लोगों को सुनना चाहते हैं। उन्हें(भाजपा) लगता है कि ED, CBI, आयकर विभाग से वे विपक्ष को डरा सकते हैं।

Kanniyakumari | It gives me great joy to begin #BharatJodoYatra from this beautiful place. The national flag represents the religion & language of every single person living in this country. They (BJP & RSS) think that this flag is their personal property:Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/zgh5W8yBTL — ANI (@ANI) September 7, 2022

चाहे कितने भी घंटों तक पूछताछ की जाए, विपक्ष का एक भी नेता भाजपा से डरने वाला नहीं है। भाजपा को लगता है कि वे इस देश को धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर बांट सकते हैं। मुझे तमिलनाडु आकर बहुत खुशी होती है। मुझे भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू करते हुए बेहद खुशी है।

राहुल ने कन्याकुमारी में कहा कि ‘तिरंगा’ एक कपड़े पर महज तीन रंग और एक चक्र नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक है। तिरंगा आसानी से नहीं मिला था, इसे भारत के लोगों ने कठिन परिश्रम से हासिल किया और यह प्रत्येक धर्म एवं भाषा से जुड़ा हुआ है।

They (BJP) think they can frighten the opposition using CBI, ED and IT. The problem is they don't understand Indian people. Indian people don't get scared. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/KaRU0NY8hT — ANI (@ANI) September 7, 2022

हमारा तिरंगा अपनी पसंद के किसी भी धर्म का आचरण करने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन आज यह ध्वज हमले का सामना कर रहा है। आज हर संस्था पर आरएसएस-भाजपा हमला कर रही, उन्हें लगता है वे धर्म और भाषा के आधार पर भारत को बांट सकते हैं।

Today India is facing its worst economic crisis. A handful of large businesses control the entire country today. Earlier there was East India Company which controlled India and today there are 3-4 big companies which control the entire India: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/PLhWm5GINC — ANI (@ANI) September 7, 2022

Web Title: Bharat Jodo Yatra Congress MP Rahul Gandhi attack rss bjp national flag represents the religion & language Kanniyakumari