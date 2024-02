Bharat Bandh Today: किसानों ने आज भारत बंद का किया ऐलान; नोएडा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, धारा 144 लागू

Bharat Bandh Today: संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के बीच पूरे भारत में इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी किसानों को आगे आने के लिए आह्वान किया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने किसान संघों के बंद को देखते हुए धारा 144 लगा दी है जिसमें अनधिकृत सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है।

किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पुलिस ने आम जनता के लिए ट्राफिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोगों को कई रास्तों से बचकर चलने की सलाह दी गई है।

पुलिस ने दिल्ली जाने वाले और राजधानी शहर से वापस आने वाले यात्रियों को नोएडा में यातायात परिवर्तन के प्रति आगाह किया और नागरिकों से असुविधा से बचने के लिए "जहां तक संभव हो" मेट्रो रेल सेवा का विकल्प चुनने का आग्रह किया। प्रस्तावित विरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस ने कहा कि किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य यूनियनों द्वारा मार्च का आह्वान किया गया है।

गौरतलब है कि एसकेएम का हिस्सा भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने पहले किसानों की कई अधूरी मांगों का हवाला देते हुए 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया था। नोएडा स्थित भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) ने भी शुक्रवार के भारत बंद को समर्थन दिया है।

पुलिस ने एक बयान में कहा, "एसकेएम और विभिन्न संगठनों द्वारा शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसलिए, 16 फरवरी को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की जाती है।"

आदेश के अनुसार, पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा, राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत जुलूस या प्रदर्शन निषिद्ध हैं।

यह आदेश सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किमी के दायरे में निजी ड्रोन के उपयोग पर भी रोक लगाता है और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड, त्रिशूल, तलवार, आग्नेयास्त्र और इसी तरह की चीजें ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाता है।



इस बीच, किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि "हमने 'ग्रामीण भारत बंद' के बारे में बात की है - कि किसान कल अपने खेतों में न जाएं। इससे कल एक बड़ा संदेश जाएगा...इस आंदोलन की एक नई विचारधारा है, एक नई पद्धति है।"

#WATCH | Farmers'; protest | Farmer leader Rakesh Tikait says, "We have spoken about 'Gramin Bharat Bandh' - that farmers do not go to their farms tomorrow. This will send a big message tomorrow...This agitation has a new ideology, a new method. Highways will not be shut. But… pic.twitter.com/ahJjcTtRQm