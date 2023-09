Bengaluru's Outer Ring Road: 26 को ‘बेंगलुरु बंद’, 27 सितंबर को आउटर रिंग रोड पर भारी ट्रैफिक, एडवाइजरी जारी

Highlights आउटर रिंग रोड पर 27 सितंबर की शाम को भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। कर्नाटक को पड़ोसी तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। बारिश और गड्ढों के कारण सड़क बुरे हालत में हैं।

Bengaluru's Outer Ring Road: कावेरी नदी जल विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत ‘बेंगलुरु बंद’ के कारण आज शहर में ट्रैफिक देखने को मिली। बेंगलुरु के टेक कॉरिडोर आउटर रिंग रोड पर 27 सितंबर की शाम को भारी ट्रैफिक है।

Work from office is a big joke in Bengaluru if company ask you to come to office on regular basis , 13kms = 2+ hour minimum travel. And most of the IT companies are in this route. #Bengaluru#Traffic#WFO#IT#ORRpic.twitter.com/hXzNS7W7ny — Amar J L (@aamarjl) September 27, 2023

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई निजी कंपनियों ने बेंगलुरु बंद के कारण 26 सितंबर को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया और उनमें से अधिकांश अगले दिन कार्यालय लौट आए, जिससे यातायात में वृद्धि हुई। इसके अलावा, कई लोग सप्ताहांत के कारण 27 सितंबर को शहर से बाहर जा रहे हैं।

तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य कार्यालय जाने वालों ने लगभग चार घंटे तक यातायात में फंसे रहने की सूचना दी। यहां तक ​​कि कुछ स्कूल बसें भी ओआरआर पर जाम में फंस गईं। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) एमएन अनुचेथ ने कहा कि यह मुख्य रूप से 27 सितंबर के बंद के व्यापक प्रभाव के कारण है।

कई लोग काम पर लौट आए हैं और सड़कें पर जाम लग गई। खासकर बारिश और गड्ढों के कारण सड़क बुरे हालत में हैं। 28 सितंबर से शुरू होने वाली छुट्टियों को लेकर कई लोग बाहर निकल रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों सहित बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं।

Extremely extremely bad traffic in BLR ORR today evening… my cars mileage dropped from Kilometres per Litre to Litres per Kilometre… I have covered 7 KMs in 2 Hrs so far from Whitefield to Marathahalli and got 5 more KMs to cover… :( #ORRCApic.twitter.com/9pBThpL8VB — Arvindh Prakash (@aarvindhprakash) September 27, 2023

पुलिस उपायुक्त-पश्चिम (यातायात) कुलदीप कुमार आर जैन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि ओआरआर पर मराठहल्ली से सरजापुर तक भारी ट्रैफिक जाम है। कृपया ओआरआर पर स्थित आईटीबीटी कंपनियों को निर्देश दें कि वे जल्दबाजी न करें। वाहनों की अत्यधिक संख्या के कारण भीषण जाम लग गया है।

आउटर रिंग रोड कंपनीज एसोसिएशन (ओआरआरसीए) ने एक एडवाइजरी जारी कर सदस्य कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे अपने कर्मचारियों को ग्रिडलॉक के कारण बाहर निकलने का समय बढ़ाने की सलाह दें। एचएएल हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि आगामी छुट्टियों के कारण यातायात अधिक है।

@BlrCityPolice@blrcitytraffic@DKShivakumar Atrocious traffic on ORR, Bellandur, Marathalli, Sarjapur road area today. Kids are spending upwards of 2 hours in bus getting home. Professionals stuck at same place for hours. Please action. — Santosh Rao (@nhe220) September 27, 2023

पुलिस के मुताबिक, छुट्टियों की अवधि बढ़ने से पहले बड़ी संख्या में लोग बेंगलुरु छोड़ रहे हैं। 28 सितंबर को ईद-ए-मिलाद की छुट्टी है। कई कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 29 सितंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद सप्ताहांत होगा और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है।

महादेवपुरा विधायक टास्क फोर्स (मोबिलिटी) के सचिव क्लेमेंट जयकुमार ने बताया कि भारी ट्रैफिक के कारण यात्रियों ने आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर दो से तीन घंटे बिताए। कई स्कूल बसें दोपहर 3 बजे भी रवाना हुईं। शाम 4 बजे के बाद भीड़भाड़ और भी बदतर हो गई, खासकर इब्ब्लुर और केआर पुरा के बीच।

