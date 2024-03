Bengaluru Rameshwaram Cafe: 'जय श्री राम के नारे', बम ब्लास्ट के बाद लोगों के लिए खुला रामेश्वरम कैफे

Highlights आम जनता के लिए खोल दिया गया बेंगलुरु का लोकप्रिय रामेश्वरम केफे एक मार्च को केफे में हुआ था बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट में 10 लोग हुए थे घायल

Bengaluru Rameshwaram Cafe: जय श्री राम के नारों के बीच बेंगलुरु के लोकप्रिय रामेश्वरम केफे एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। सोशल मीडिया पर केफे से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वारयल वीडियो में केफे के अंदर मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यहां बताते चले कि रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को विस्फोट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे। आज पूरी तैयारी के साथ इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

VIDEO | Bengaluru's popular Rameshwaram Cafe, where a blast took place on March 1 injuring 10 people, will reopen today.



"They are trying to stop us and teach us a lesson. We will teach them a lesson. Today, we are launching with the blessings of Shiva...we will launch our… pic.twitter.com/qvS0L3Vovg — Press Trust of India (@PTI_News) March 9, 2024

रामेश्वरम कैफे के सह-संस्थापक राघवेंद्र राव ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम सभी सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा टीम को मजबूत कर रहे हैं, हम एक पैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पूर्व सैनिक होंगे।

#WATCH | Raghavendra Rao, Co-founder, Rameshwaram Cafe says, " We are taking all the security measures to avoid such incidents in the future...we are strengthening our security team, we are also trying to have a panel of ex-servicemen to train our security guards..." https://t.co/FcAZldG4HEpic.twitter.com/NIgKuI5KoA — ANI (@ANI) March 9, 2024

वह हमारे यहां काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हमें रोकने और सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। आज हम शिव के आशीर्वाद से लॉन्च कर रहे हैं। हम राष्ट्रगान के साथ अपना आउटलेट लॉन्च करेंगे।

This is happening in Rameshwaram cafe right now.

pic.twitter.com/6bJJjrbtyM — Arun Pudur (@arunpudur) March 9, 2024

केफे के संस्थापक ने आगे कहा कि केफे को इतनी जल्दी फिर से खोलने में हमारी मदद करने के लिए सरकार का मैं आभारी हूं। एनआईए जल्द ही अपराधी को हमारे सामने लाएगी। हमने केफे दोबारा खोलने से पहले यहां सभी सावधानियां बरती हैं। सरकार और पुलिस ने हमें निर्देशित किया है कि अधिक सीसीटीवी कहां लगाए जाएं। हम एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसका काम होगा कि वह परिसर पर नजर रखें।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Checking of the customers being done at the Rameshwaram cafe.



The cafe has reopened for people, 8 days after the blast. pic.twitter.com/kwclTU4ksE — ANI (@ANI) March 9, 2024

अपराधी की तलाश में एनआईए

एनआईए ने बीते कुछ दिनों में संदिग्ध आरोपी की तस्वीर साझा की है। बीते दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया है। एनआईए ने अपील की है कि बम विस्फोट मामले में जुड़े संदिग्ध की पहचान करने के लिए लोगों से मदद मांगी है।

NIA seeks citizen cooperation in identifying the suspect linked to the #RameswaramCafeBlastCase.

📞 Call 08029510900, 8904241100 or email to info.blr.nia@gov.in with any information.

Your identity will remain confidential. #BengaluruCafeBlastpic.twitter.com/l0KUPnoBZD — NIA India (@NIA_India) March 8, 2024

एनआईए ने कुछ नंबर भी जारी किए। अगर किसी को कुछ भी पता चलता है तो वह इन नंबरों पर कॉल कर सूचना दे सकते हैं।

