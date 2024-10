Bengaluru Rain: बेंगलुरु में भारी बारिश के अनुमान?, ऑरेंज अलर्ट जारी, स्कूल बंद, WFH की सलाह!

Highlights बारिश के अनुमान के बाद आपदा मोचन बल के कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में 66.1 मिलीमीटर बारिश हुई। ट्रेन संख्या- 16022 मैसूरु-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल कावेरी एक्सप्रेस की यात्रा रद्द कर दी गई है।

Bengaluru Rain: बेंगलुरु में मंगलवार को लगातार बारिश से दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में जलजमाव और यातायात जाम हो गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश की तीव्रता में वृद्धि के कारण एहतियाती संदेश के रूप में बेंगलुरु को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। बेंगलुरु में मंगलवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर में कई स्थानों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया है।

#KarnatakaRains #BengaluruRains #BangaloreRains #Bangalore #BengaluruWeather #BangaloreWeather #BengaluruRain #BangaloreRain BENGALURU city exposed the collective failure of • All the govts who worked without a vision in the last decade & saw the city as just a cashcow •… pic.twitter.com/s1hIUHzRNr

Bengaluru's rain fury has exposed the utter collapse of infrastructure! The Silicon Valley of India is now drowning in @INCKarnataka's negligence. The IT corridor is flooded, roads are impassable, and the city is sinking. This isn't just rain, it's the failure of governance.… pic.twitter.com/MDFAbo1ogf— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | H.D.Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) October 16, 2024