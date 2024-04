बेंगलुरु करागा फेस्टिवल 2024: ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन जारी, एडवाइजरी देखें

Highlights सिटी मार्केट सर्कल से एवेन्यू रोड होते हुए मैसूर बैंक सर्कल तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित एसजेपी रोड से पी के लेन से होते हुए एन.आर. चौराहे की ओर बाएं मुड़ने वाले वाहन प्रतिबंधित एसजेपी रोड से वाहन टाउनहॉल की ओर जा सकते हैं और केजी रोड की ओर बाएं मुड़ सकते हैं

बेंगलुरु: इस समय प्रसिद्ध श्री धर्मरायस्वामी बेंगलुरु करागा महोत्सव चल रहा है। 23 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सुबह के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जुटेंगे। उत्सव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और जुलूस मार्ग पर यातायात के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कई यातायात व्यवस्थाएं की हैं।

जुलूस मार्ग

जुलूस श्री धर्मराय स्वामी मंदिर से शुरू होगा, जो कब्बन पीट, नानीगारा पीट, एवेन्यू रोड से होकर गुजरेगा और अन्य मार्गों के अलावा केआर मार्केट पुलिस स्टेशन रोड पर कोटे अंजनेय मंदिर से होकर गुजरेगा। यह अंततः धर्मरायस्वामी मंदिर के लिए उसी रास्ते पर वापस जाने से पहले अन्नम्मा मंदिर तक पहुंचेगा।

प्रतिबंध

सिटी मार्केट सर्कल से एवेन्यू रोड होते हुए मैसूर बैंक सर्कल तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है।

त्योहार का जुलूस एवेन्यू रोड में प्रवेश करेगा। एएस चार स्ट्रीट से सिटी मार्केट सर्कल की ओर वाहन यातायात प्रतिबंधित है।

एसजेपी रोड से पी के लेन से होते हुए एन.आर. चौराहे की ओर बाएं मुड़ने वाले वाहन प्रतिबंधित हैं।

त्योहार का जुलूस एवेन्यू रोड में प्रवेश करेगा। मेडिकल कॉलेज की ओर से मार्केट सर्कल की ओर वाहनों का यातायात अवरुद्ध हो होगा।

यातायात-प्रतिबंधित वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्दिष्ट किए गए हैं

- एसजेपी रोड से वाहन टाउनहॉल की ओर जा सकते हैं और केजी रोड की ओर बाएं मुड़ सकते हैं।

- वाहन ए.एस.चार स्ट्रीट पर दाएं मुड़ सकते हैं और रेयान सर्कल तक पहुंचने के लिए ब्रियंड सर्कल से गुजर सकते हैं।

- चामराजपेटे से प्रोफेसर शिवशंकर सर्कल के माध्यम से वाहन जे सी रोड में प्रवेश कर सकते हैं और टाउनहॉल की ओर जा सकते हैं।

करागा उत्सव में भाग लेने वाले भक्तों के लिए बन्नप्पा पार्क, टाउन हॉल और बीबीएमपी मार्केट कॉम्प्लेक्स में पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालाँकि, पीके लेन, ओटीसी रोड, एसपी रोड, कब्बनपेट रोड, सुन्नकल पीट रोड, एसजेपी, सिटी मार्केट सर्कल, एसजेपी रोड, एवेन्यू रोड और एएस चार स्ट्रीट से मार्केट सर्कल सहित कुछ सड़कों पर पार्किंग निषिद्ध है।कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यातायात नियमों का पालन करने के लिए सार्वजनिक सहयोग का आग्रह किया गया है।

