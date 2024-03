Bengaluru Cafe Explosion: बेंगलुरु कैफे में ब्लास्ट मामले में UAPA के तहत केस दर्ज, धमाके की चपेट में आने से 9 लोग घायल

Bengaluru Cafe Explosion: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के एक व्यस्त रेस्तरां जोरदार धमाका होने के बाद करीब नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुए इस धमाके में रेस्तरां के भीतर बैठे लोगों में अफरा-तफरी मच गई, जान बचाने के लिए लोग भागते नजर आए।

शुक्रवार दोपहर को हुए हादसे के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और मामला दर्ज कर लिया। धमाके में साजिश की शंका के साथ ही पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

फिलहाल पुलिस गहनता के साथ मामले की जांच कर रही है। मामले से परिचित पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक शख्स ने अपना बैग कैश काउंटर के पास छोड़ दिया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विस्फोट स्थल से एक बैटरी और एक टाइमर बरामद किया है, जो दर्शाता है कि विस्फोट पूर्व नियोजित था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक मोहन ने कहा कि विस्फोट में नौ लोग घायल हो गए। फोरेंसिक टीमों ने जमीन से सबूत एकत्र किए हैं और हमने विस्फोट स्थल से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कम तीव्रता वाला क्रूड बम विस्फोट है।

गौरतलब है कि रामेश्वरम कैफे काफी लोकप्रिय है। दोपहर के समय लंच के वक्त यहां काफी भीड़ रोजाना ही होती है उसी तरह शुक्रवार को भी भारी भीड़ थी।

धमाके के कुछ देर बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम ने भी क्षतिग्रस्त रेस्तरां पहुंची। जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि हमें विस्फोट स्थल पर एक बैटरी और एक टाइमर मिला है जिससे पता चलता है कि यह एक समयबद्ध विस्फोटक उपकरण हो सकता है।

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बम में इस्तेमाल की गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अधिक जानकारी सामने आएगी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगाई है।

घटना के बाद शाम के समय कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विस्फोट स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं ने लगभग 30 साल के एक व्यक्ति की पहचान की है, जो दोपहर के आसपास रेस्तरां में दाखिल हुआ था।

#WATCH | On Bengaluru cafe blast, Karnataka Dy CM DK Shivakumar says, "It was a low-intensity blast. A youth came and kept a small bag which exploded after an hour. About 10 people received injuries. 7-8 teams formed to probe the incident. We are looking at all angles. I ask… pic.twitter.com/UFlaVxfAV5