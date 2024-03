Bengaluru Blast: 'बम विस्फोट का मामला... है', तेजस्वी ने सिद्धारमैया से मांगा जवाब

Highlights बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट, तेजस्वी ने उठाए सवाल तेजस्वी सूर्या ने रामेश्वरम कैफे के संस्थापक श्री नागराज से फोन पर बात की कैफे के संस्थापक ने कहा, हादसा सिलेंडर विस्फोट के कारण नहीं हुआ

Bengaluru Blast:बेंगलुरु शहर के मशहूर द रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को विस्फोट हुआ। इसके बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने यहां की सिद्धारमैया सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, तेजस्वी सूर्या ने रामेश्वरम कैफे के संस्थापक श्री नागराज से उनके रेस्तरां में हुए विस्फोट के बारे में बात की। बातचीत के दौरान नागराज ने सूर्या को बताया कि विस्फोट एक ग्राहक द्वारा छोड़े गए बैग के कारण हुआ है न कि किसी सिलेंडर विस्फोट के कारण। उनका एक कर्मचारी घायल हो गया है। तेजस्वी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से बम विस्फोट का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने सीएम से स्पष्ट जवाब की मांग की है।

Just spoke to Rameshwaram Café founder Sri Nagaraj about the blast in his restaurant.



He informed me that the blast occurred because of a bag that was left by a customer and not any cylinder explosion. One of their employees is injured.



It’s seems to be a clear case of bomb…