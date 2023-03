अमित शाह कार से उतरे और येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजयेंद्र से गुलदस्ता लिया, पीठ थपथपाई और तस्वीरें भी खिंचवाईं, देखें वीडियो

Highlights विजयेंद्र से गुलदस्ता स्वीकार कर पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के कई नेताओं को हैरान कर दिया। खुश नजर आ रहे शाह और विजयेंद्र ने इसके बाद तस्वीरें भी खिंचवाईं। गोविंद एम करजोल एवं बी श्रीरामुलु भी नाश्ते पर हुई इस बैठक में उपस्थित थे।

बेंगलुरुः कर्नाटक के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आधिकारिक दौरे पर यहां आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा के आवास पर जाने के बाद सबसे पहले उनके बेटे बी वाई विजयेंद्र से गुलदस्ता स्वीकार कर पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के कई नेताओं को हैरान कर दिया।

शाह ने येदियुरप्पा के आवास जाकर नाश्ता किया और उनके साथ बातचीत की। शाह द्वारा विजयेंद्र से गुलदस्ता पहले स्वीकार करना इसलिए मायने रखता है, क्योंकि पार्टी में कई लोगों का मानना है कि येदियुरप्पा के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले विजयेंद्र को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव संबंधी पार्टी की तैयारियों के मद्देनजर बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है।

विजयेंद्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शाह जैसे ही अपनी कार से उतरे, येदियुरप्पा उन्हें गुलदस्ता देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री ने उनसे गुलदस्ता अपने छोटे बेटे विजयेंद्र को देने को कहा और फिर उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष विजयेंद्र से ही गुलदस्ता स्वीकार किया। शाह ने विजयेंद्र की पीठ भी थपथपाई।

खुश नजर आ रहे शाह और विजयेंद्र ने इसके बाद तस्वीरें भी खिंचवाईं। इसके बाद शाह ने येदियुरप्पा से गुलदस्ता स्वीकार किया। बाद में सामने आई तस्वीरों में विजयेंद्र शाह को स्वयं नाश्ता परोसते दिखे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और पार्टी इन चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में है। येदियुरप्पा (80) पार्टी के निर्णय लेने के शीर्ष निकाय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं।

