CAA पर बोले बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार- पार्टी के लिए ये राम मंदिर जैसा एक प्रमुख मुद्दा

Highlights पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि सीएए हमारी प्रतिबद्धता है, हम इसे करेंगे। मजूमदार ने कहा कि हम बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। सीएए 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर को 24 घंटे के भीतर अधिनियम को अधिसूचित किया गया था।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) भगवा पार्टी के लिए एक प्रमुख मुद्दा है जैसे कि राम मंदिर अतीत में था। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सीएए को लागू करेगी और बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सीएए हमारी प्रतिबद्धता है, हम इसे करेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा, "जिस तरह अखिल भारतीय भाजपा के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, उसी तरह सीएए बंगाल बीजेपी के लिए एक मुख्य मुद्दा है। हम बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण लोग आने को मजबूर हैं।" मजूमदार की टिप्पणी बंगाल के एक अन्य भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नागरिकता कानून को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह करने के एक दिन बाद आई है।

Delhi | CAA is our commitment, we'll do it. CAA is core issue for Bengal BJP the way Ram Mandir was an issue for All India BJP. We'll give citizenship to refugees from Bangladesh. People are forced to come because of atrocities committed on Hindus: WB BJP chief Sukanta Majumdar pic.twitter.com/OZ4dwgPuCt