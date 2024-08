Bengal Bandh Live: TMC कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर किया हमला, फेंका बम, गाड़ी पर फायरिंग; दो घायल

Bengal Bandh Live: पश्चिम बंगाल में बीजेपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटों के बंगाल बंद के दौरान हिंसा भड़क गई है। राज्य में टीएमसी सीएम ममता बनर्जी की सरकार है जिसका भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर केस में विरोध कर रही है। वहीं, बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार को बंद विरोध के दौरान बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भरपारा इलाके में टीएमसी से जुड़े लोगों ने उनकी कार पर हमला किया और फायरिंग की। नेता ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर बम फेंके गए और फिर 6-7 राउंड फायरिंग की गई।

एएनआई से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, "आज मैं अपने नेता अर्जुन सिंह के आवास पर जा रहा था। हम कुछ दूर चले गए और भाटपारा नगर पालिका की जेटिंग मशीन से सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। जैसे ही हमारी कार रुकी, करीब 50-60 लोगों ने वाहन को निशाना बनाया। मेरे वाहन पर 7 से 8 बम फेंके गए और फिर 6-7 राउंड फायरिंग की गई। यह टीएमसी और पुलिस की संयुक्त साजिश है। उन्होंने मेरी हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने सहयोग किया और सूचना दी। मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई और फिर यह घटना हुई।"

उन्होंने कहा, "अन्य सात लोगों में से दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं।" घटना पर बोलते हुए भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रियंगु पांडे की हत्या की योजना थी।

पांडे ने कहा, "जब हमारी पार्टी के नेता आ रहे थे, तो जेटिंग मशीन से सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया और बम फेंका गया। सात राउंड फायरिंग हुई और यह सब एसीपी की मौजूदगी में किया गया। प्रियंगु पांडे को मारने की योजना थी। आज स्थिति यह है कि बम फेंकने वाले एसीपी कार्यालय के बाहर जुआ खेल रहे हैं।"

इस हमले में दो लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है।

भाजपा के बंद के आह्वान के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन

इससे पहले आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 'नबन्ना अभिजन' मार्च के दौरान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा के 12 घंटे के 'बंगाल बंद' के आह्वान के खिलाफ प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर बंगाल में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें बसों में बिठा कर ले गई।

बता दें कि नबन्ना अभियान कार्यक्रम में हिंसा मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी में कॉलेज स्क्वायर से "नबन्ना अभियान" नामक रैली शुरू हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और प्रदर्शनकारी हावड़ा के संतरागाछी इलाके में एकत्र हुए। बाद में, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें कीं, क्योंकि वे पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए, पुलिस कर्मियों से भिड़ गए और विरोध मार्च के दौरान हावड़ा के संतरागाछी में बैरिकेड्स तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स भी खींच लिए और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

