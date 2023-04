Same-Sex Marriage: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी मान्यता के विरोध में प्रस्ताव किया पारित

Highlights बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेसमलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कहा- ऐसे संवेदनशील मामले में SC का कोई भी फैसला देश की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद अगले कदम के रूप में "शादी की विकसित धारणा" को फिर से परिभाषित कर सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि समलैंगिक लोग एक स्थिर विवाह जैसे रिश्ते में रह सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की और इस तर्क को खारिज कर दिया कि विषमलैंगिक जोड़ों के विपरीत, समान-लिंग वाले जोड़े अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकते।

अपने प्रस्ताव में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि "संयुक्त बैठक की सर्वसम्मत राय है कि समान-लिंग विवाह के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए, विभिन्न सामाजिक-धार्मिक पृष्ठभूमि के हितधारकों का एकमत होने के कारण, यह सलाह दी जाती है सक्षम विधायिका द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक समूहों को शामिल करते हुए विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद इससे निपटा जाए।"

