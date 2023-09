आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बंद का आह्वान, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन

Highlights चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन टीडीपी नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद आज पूरे आंध्र प्रदेश में बंद का ऐलान

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के कारण राज्य में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है।

चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा बुलाया गया दिन भर का बंद सोमवार सुबह राज्य में शुरू हुआ।

नायडू की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए टीडीपी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर उतर आए। विरोध कर रहे कई नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। विरोध को विफल करने के लिए पुलिस ने लगातार तीसरे दिन पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर दिया।

#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh: TDP called for a statewide bandh after TDP chief and ex-CM Chandrababu Naidu was sent for 14 days of custody.



Former CM N Chandrababu Naidu was sent to judicial custody till September 23 in a corruption case yesterday. pic.twitter.com/nGsrnJK627