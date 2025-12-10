बजरंग दल को बैन करो?, कांग्रेस विधायक हरिप्रसाद ने कहा- कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल

Highlights कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक, गणेश गौड़ा की चिक्कमगलुरु जिले में हत्या कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता हत्या के कई मामलों में शामिल रहे हैं।

बेलगावीः कांग्रेस से विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) बी के हरिप्रसाद ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कि संगठन कई आपराधिक घटनाओं में शामिल है। हरिप्रसाद ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मांग को पूरा करने के लिए कहा है क्योंकि यह कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा थी।

हरिप्रसाद ने कहा, “हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक, गणेश गौड़ा की चिक्कमगलुरु जिले में हत्या कर दी गई। उनकी हत्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की। बजरंग दल के कार्यकर्ता हत्या के कई मामलों में शामिल रहे हैं। एमएलसी ने कहा, “साल 2016 या 2017 में उडुपी में इसी संगठन हिंदू जागरण वेदिके वगैरह ने हिंदू समुदाय से आने वाले भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष की हत्या कर दी थी।”

उन्होंने कहा कि सरकार को इन संगठनों पर रोक लगा देनी चाहिए, "जो शांतिपूर्ण नागरिक समाज के लिए खतरा हैं।" चिक्कमगलुरु में पांच दिसंबर को दो गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता गणेश गौड़ा (38) की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। वह ग्राम पंचायत के सदस्य थे।

