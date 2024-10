Baba Siddique Murder: बिश्नोई गैंग से जुड़े बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार, मुंबई पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

Baba Siddique Murder: महाराष्ट्र एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कथित तौर पर 2 हमलावरों ने सिद्दीकी पर तबाड़तोड़ फायरिंग की जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उन पर दो से तीन राउंड फायरिंग की। एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे यह घटना निर्मल नगर में हुई। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच मुंबई पूरे मामले की जांच कर रही है।

#WATCH | Mumbai: Visuals from the spot where NCP leader Baba Siddiqui was shot late evening, yesterday.



He was shifted to Lilavati Hospital where he succumbed to bullet injuries. Two people related to the firing of NCP leader Baba Siddique have been taken into custody and… pic.twitter.com/6d6xcvVbMg — ANI (@ANI) October 12, 2024

इस बीच, शनिवार 12 अक्टूबर की रात को हुई इस हत्या की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बताया कि वह हर एंगल से केस की जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के संभावित पहलू की भी जांच कर रहे हैं। अभिनेता सलमान खान, जिनके सिद्दीकी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर धमकियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।

#WATCH | Maharashtra: Outside visuals from Mumbai's Lilavati Hospital where NCP leader Baba Siddique succumbed to bullet injuries.



Two people related to the firing of NCP leader Baba Siddique have been taken into custody and according to Mumbai Police, a 9.9 MM pistol was used… pic.twitter.com/WaUYmtHD73 — ANI (@ANI) October 12, 2024

इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि गोलीबारी के सिलसिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। शिंदे ने कहा, "यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी यूपी और हरियाणा के हैं। तीसरा आरोपी फरार है,"।

हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए...मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी...आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी..."

#WATCH | Mumbai: Forensics Team reached the incident spot where NCP leader Baba Siddiqui was shot, late evening, yesterday. https://t.co/HXFr7YErWDpic.twitter.com/wMBWFzaWsX — ANI (@ANI) October 12, 2024

पुलिस के मुताबिक, सिद्दीकी बाबा को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई श्रेणी कर दी गई थी।

#WATCH | Baba Siddique firing | Additional CP Paramjit Singh Dahiya says, "Around 9:30 pm this incident happened in Nirmal Nagar. Baba Siddique was admitted to Lilavati Hospital after this incident. Police have arrested two accused. Crime Branch Mumbai is investigating the entire… pic.twitter.com/FtbTil7Iko — ANI (@ANI) October 12, 2024

कई विपक्षी नेताओं ने सिद्दीकी की हत्या पर चिंता व्यक्त की और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया।

