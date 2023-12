अयोध्या के नए हवाई अड्डे का नाम होगा 'महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम'

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे हवाई अड्डे को ₹1,450 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया पीएम मोदी पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे

लखनऊ: समाचार एजेंसी एएनआई ने गुरुवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के एक दिन बाद, उत्तर प्रदेश सरकार नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम 'महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम' रखने की योजना बना रही है। यह विकास तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं।

पीएम मोदी पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। यह कदम 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह की तैयारियों के हिस्से के रूप में उठाया गया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से कई हाई-प्रोफाइल गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

