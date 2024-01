Ayodhya Ram Mandir: मैसूर के इस मूर्तिकार की बनाई रामलला की मूर्ति अयोध्या में होगी स्थापित, जानें इसकी खासियत

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है जिसे लेकर तैयारियां जोरो पर चल रही है। इस बीच, रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति भव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगी।

अरुण योगीराज मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनकी मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रल्हाद जोशी ने भगवान राम की मूर्ति के साथ योगीराज की एक तस्वीर भी साझा की।

"The selection of the idol for the Prana Pratishtapana of Lord Rama in Ayodhya has been finalized. The idol of Lord Rama, carved by renowned sculptor of our country Yogiraj Arun, will be installed in Ayodhya," tweets Union Minister Pralhad Joshi.



(Image source: Union Minister… pic.twitter.com/eChIG9rXGT