Ayodhya Ram Mandir: राम भक्तों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने की खास अपील, आप भी बन सकते हैं हिस्सा

Ayodhya Ram Mandir:अयोध्या स्थित राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मंदिर में भव्य समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस बीच, राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों से खास अपील की है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दुनिया भर के लोगों से "पांच शताब्दियों के बाद भगवान राम की उनके सही निवास पर वापसी" पर अपने विचार और भावनाएं साझा करने का आग्रह किया है।

#WATCH | Ayodhya: Students of Awadh University paint rangoli at Hanuman Garhi Temple ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/Gr9BgGVMfr