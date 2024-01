Ayodhya Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पुजारी ने की गर्भगृह में पूजा अर्चना

Highlights राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य और पुजारी ने की पूजा अर्चना 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 से 21 जनवरी, 2024 का आयोजन चल रहा है

लखनऊ: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसका वीडियो सामने आ गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब गर्भगृह का दृश्य सामने आया है।

वहीं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 से 21 जनवरी, 2024 के बीच रखा गया है। साथ ही 22 जनवरी, 2024 को होने वाले कार्यक्रम में देश के कोने-कोने से अपने क्षेत्र में कुशल कलाकार, राजनेता भी पधारेंगे।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर का उद्घाटन इस महीने के अंत में होने वाला है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद भक्तों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम से पहले 16 से 21 जनवरी तक इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह या गर्भगृह में रखने का पवित्र दिन 18 जनवरी है। 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित लोगों की सूची लंबी है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।

अतिथि सूची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन शामिल हैं। अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी शामिल होंगे।

