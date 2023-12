Ayodhya Dham Ram Mandir: निषाद परिवार से मिले पीएम मोदी, दिया न्योता, देखें वीडियो

Highlights पीएम निषाद परिवार से मिले और प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया। अमृत भारत ट्रेन और छ: नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया

Ayodhya Dham Ram Mandir: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी शनिवार को सुबह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे। पीएम मोदी ने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिए। पीएम मोदी अयोध्या में उज्ज्वला लाभार्थी मीरा माझी के घर गए और उनके आवास पर चाय पी। पीएम निषाद परिवार से मिले और प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया।

PM Modi visits the house of a Ujwalla beneficiary Meera Majhi in Ayodhya and has tea at her residence. She, a labaharthi behen, was the 10 crore beneficiary of the PM Ujwalla Yojana#Ayodhya#RamMandir#PMModi#NarendraModi#roadshow#नए_भारत_की_नई_अयोध्या#AmritBharatTrain… pic.twitter.com/qkyg83nsif — Neha Bisht (@neha_bisht12) December 30, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी ली और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर लोगों का अभिवादन किया। मोदी ने दो नई अमृत भारत ट्रेन और छ: नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

VIDEO | PM @narendramodi inaugurates Maharishi Valmiki International Airport in Ayodhya. pic.twitter.com/Jg6uoqULxJ — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2023

Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi met two children in Ayodhya and took selfies with them and also gave them autographs. pic.twitter.com/N7PHVTRwr7 — ANI (@ANI) December 30, 2023

VIDEO | PM @narendramodi inspects the newly inaugurated Maharishi Valmiki International Airport in Ayodhya. pic.twitter.com/tiqNYtiVp2 — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2023

#WATCH | PM Narendra Modi at the Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya, Uttar Pradesh



PM Modi will inaugurate Maharishi Valmiki International Airport Ayodhya Dham shortly. pic.twitter.com/HfjilvP7Nw — ANI (@ANI) December 30, 2023

महर्षि वाल्‍मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया। अयोध्या पहुंचने के बाद मोदी हवाई अड्डे से ही ‘अयोध्या धाम’ रेलवे स्टेशन के लिए एक रोड शो पर निकले, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

उनकी तस्वीर भी लेते दिखे। इससे पहले, अयोध्या हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने स्वागत किया।

मुख्‍यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए एक तस्वीर साझा की और एक पोस्ट में कहा, ‘‘आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी का श्री अयोध्या धाम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।’’ एक अन्य पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘आपके यशस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में अयोध्या धाम की विरासतों को संरक्षित व संवर्धित करते हुए उसके समग्र विकास की यात्रा अविराम जारी है। आपका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन।’’ अयोध्या पहुंचने के बाद मोदी हवाई अड्डे से ही एक रोड शो पर निकले।

PM Modi stops at Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya on way to airport inauguration



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH309u) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/3Yk4S8SOss — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) December 30, 2023

इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब दिखी। मोदी का कारवां रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। सुरक्षाकर्मियों से घिरे मोदी सड़कों के दोनों ओर उमड़े लोगों का उत्साह देखकर खुद को रोक नहीं पाये और प्रधानमंत्री ने भी अपने वाहन का दरवाज़ा खोला और हाथ हिलाकर उत्साहित जनता का अभिवादन किया।

फिर वह वाहन पर खड़े होकर ही लोगों के अभिवादन का जवाब देते नजर आए। लोग उनके काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मोदी ने सफेद कुर्ता, सदरी और नीले रंग का दुशाला पहना हुआ था। रोड शो के रास्ते में बीच-बीच में साधु संत भी अलग-अलग मंचों से उनका स्‍वागत करते देखे गये।

रोड शो के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक मंडलियों ने भी प्रस्तुति दी। तुलसीदास कृत रामचरित मानस की चौपाई सुनाते संस्कृतिकर्मी मोदी का स्वागत कर रहे थे। रास्ते भर मोदी के नारों के साथ ही ‘जय श्री राम’ की गूंज सुनी गयी। मोदी के रोड शो के लिए सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गयी है।

