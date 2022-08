कोरोना से ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित हुईं सोनिया गांधी, जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी जानकारी

Highlights सोनिया गांधी इससे पहले जून महीने में कोविड से संक्रमित हुई थीं। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थीं।

नयी दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमित हो गई हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी और कहा कि 75 वर्षीय सोनिया गांधी ने कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए खुद को पृथकवास में कर लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पृथकवास में रहेंगी।’’

Congress interim president Sonia Gandhi tests positive for #COVID19 again; party MP and General Secretary in-charge Communications Jairam Ramesh tweets, "She will remain in isolation as per Govt. protocol." pic.twitter.com/tXQySNTVCj