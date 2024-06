Delhi water crisis: दिल्ली में गहराती जा रही पानी की समस्या, आतिशी ने योगी आदित्यनाथ और नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र

Delhi water crisis: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर एक महीने की अवधि के लिए दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी जारी करने का अनुरोध किया है। बता दें, बढ़ते तापमान के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पानी की व्यापक कमी के कारण निवासियों को पानी के टैंकरों के बाद खाली बर्तनों की तलाश करनी पड़ रही है।

भीषण गर्मी के बीच लोग पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं और अपनी दैनिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश से वजीराबाद बैराज पर पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।

