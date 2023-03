अतीक अहमद, भाई अशरफ दोषी करार, प्रयागराज कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में सुनाया फैसला

Highlights अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया गया। 2006 के अपहरण का है मामला, प्रयागराज की एमपी-एएमएल कोर्ट ने दोषी ठहराया। उमेश पाल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हुई हत्या के मुख्य गवाह थे, इसी साल उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई थी।

प्रयागराज: माफिया-राजनेता अतीक अहमद को 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एएमएल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उमेश पाल का अपहरण 2006 में किया गया था। अतीक के साथ-साथ उसके भाई अशरफ को भी मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सूत्रों के अनुसार सजा का ऐलान भी आज कुछ देर में किया जा सकता है।

इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस की ओर से मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था। उमेश पाल की इसी साल फरवरी में हत्या भी कर दी गई थी।

अतीक को सोमवार शाम ही गुजरात से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था। इसके अलावा अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली की जेल से प्रयागराज लाया गया था। फैसला सुनाने के दौरान दोनों अदालत में मौजूद थे। दोनों को आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अदालत परिसर लाया गया।

Prayagraj MP-MLA Court pronounces mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf guilty in the Umesh Pal kidnapping case; argument in the court continues. pic.twitter.com/5fFlV9Wxvj