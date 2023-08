चंद्रयान के बाद तेजस ने किया कमाल, हवा से हवा में मार करने वाली ‘अस्त्र’ मिसाइल का परीक्षण, जानें खासियत

Highlights लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली (बीवीआर) मिसाइल ‘अस्त्र’ का परीक्षण किया, जो सफल रहा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ‘अस्त्र’ का परीक्षण किया। एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस महानिदेशालय (डीजी-एक्यूए) के अधिकारियों ने की।

ASTRA Missile: भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने बुधवार को गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली (बीवीआर) मिसाइल ‘अस्त्र’ का परीक्षण किया, जो सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान से मिसाइल प्रक्षेपण किया गया।

Tejas, Light Combat Aircraft (LCA) LSP-7 successfully fired the ASTRA indigenous Beyond Visual Range (BVR) air-to-air missile off the coast of Goa.



The missile release was successfully carried out from the aircraft at an altitude of about 20,000 ft. All the objectives of the… pic.twitter.com/8wvCWwAx4Z