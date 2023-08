Assembly Elections: कांग्रेस में बदलाव शुरू, वासनिक गुजरात और सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया, उप्र कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष अजय राय

Highlights रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है। 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है।

Assembly Elections: पांच राज्य विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी महासचिव और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी प्रदेश इकाई के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया करेंगे। समिति में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है।

