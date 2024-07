Assembly Elections 2024: प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त, भाजपा ने 24 राज्य में किए बदलाव, देखें टोटल लिस्ट

Highlights Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर राज्य को भंग कर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है। Assembly Elections 2024: झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है। Assembly Elections 2024:जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा की।

Assembly Elections 2024: विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने संगठन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 24 राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति किया है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा की। इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है। जम्मू-कश्मीर राज्य को भंग कर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है। हरियाणा में सतीश पूनिया को प्रभारी और सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी बनाया गया है।

