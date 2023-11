Assembly Elections 2023: झमाझम पड़े रहे वोट, छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 55.31% और मध्य प्रदेश में 60.52% मतदान, देखें आंकड़े

Highlights भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-1 से चुनाव लड़ रहे हैं। तीन लोकसभा सांसद - राकेश सिंह, गणेश सिंह और रीति पाठक भी मैदान में हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व राज्य मंत्री जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं।

Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह मतदान हो रहा है। लोग जमकर घर से निकल कर बूथ पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ (70) चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 55.31% मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश (230) में 60.52% मतदान हुआ है।

रतलाम ग्रामीण विधानसभा 73.13 प्रतिशत

रतलाम शहर विधानसभा 58.02 प्रतिशत

सैलाना विधानसभा 75.28 प्रतिशत

जावरा विधानसभा 68.62 प्रतिशत

आलोट विधानसभा 68.52 प्रतिशत

जिले का कुल मतदान 68.66 प्रतिशत रहा।

छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान हुआ है। पहले चरण में 20 सीट पर वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती कमल नाथ सहित 2,533 उम्मीदवार मैदान में हैं जहां सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस के बीच काफी हद तक सीधा मुकाबला है।

नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा सीटों तथा मंडला जिले की बिछिया और मंडला सीटों के 55 मतदान केंद्रों और डिंडोरी जिले के 40 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक है। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान है।

अधिकारी ने कहा कि राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है और इस चुनाव में 5.6 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। अधिकारी ने बताया कि मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले अधिकृत मतदान एजेंटों की मौजूदगी में ‘मॉक पोल’ आयोजित किया गया। राज्य में 64,626 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है।

इनमें 64,523 मुख्य बूथ और 103 सहयोगी (सहायक) स्टेशन शामिल हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 1,500 से अधिक है। मतदाताओं में 2,87,82,261 पुरुष, 2,71,99,586 महिलाएं और 1,292 तीसरे लिंगी हैं। उनमें सेवा और विदेशी मतदाता भी शामिल हैं। इस चुनाव में कुल 2,533 उम्मीदवार हैं जिनमें 2,280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक तीसरे लिंगी हैं।

अधिकारी ने कहा कि "महत्वपूर्ण" मतदान केंद्रों की संख्या 17,032 है, जबकि 5,260 बूथों पर सभी महिला मतदान कर्मचारी हैं। जिन बूथों पर पिछले चुनाव के दौरान बहुत अधिक मतदान हुआ या किसी प्रकार की हिंसा देखी गई, उन्हें "महत्वपूर्ण मतदान केंद्र" के रूप में नामित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

