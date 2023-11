Assembly Elections 2023: भाजपा ने पिछले 20 सालों से प्रदेश को लूटा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लगाया आरोप

Highlights चुनाव के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर लगाया आरोप दिग्विजय ने कहा, भाजपा ने प्रदेशवासियों को ठगा है उन्होंने आगे कहा कि किसान, गरीब के साथ लगातार भेदभाव बढ़ रहा है

भोपाल: मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा भाजपा ने राज्य को लूटा है। प्रदेशवासियों को झूठ बोलकर सत्तारूढ़ पार्टी ने ठगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और गरीब, किसान के प्रति भेदभाव भी खूब हुआ है। इन सभी कारणों से मध्य प्रदेश लगातार पीछे जा रहा है।

#WATCH | Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh says, "...For 20 years they (BJP) have looted...People are fed up with their lies, corruption and unfair treatment of the poor and farmers...Madhya Pradesh is going backwards..." pic.twitter.com/zYvMtjftPP