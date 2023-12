Assembly Elections 2023: भाजपा के 12 सांसदों में से 10 ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, लिस्ट में दो केंद्रीय मंत्री भी शामिल, देखें सूची

Highlights सूत्रों ने बताया कि दो अन्य सांसद भी जल्द इस्तीफा देंगे। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल सहित नौ लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और महंत बालकनाथ भी लोकसभा से इस्तीफा देंगे।

Assembly Elections 2023: पिछले दिनों पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 सांसदों में से 10 ने बुधवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य सांसद भी जल्द इस्तीफा देंगे।

#WATCH | BJP MPs, who contested and won the State Assembly Elections have resigned. As of now, a total of 10 MPs have resigned. Two other MPs Baba Balaknath & Renuka Singh did not come today.



BJP President J.P. Nadda led the delegation of these MPs during the meeting with the… pic.twitter.com/Bh9btAmulI