Assembly elections: दोहपर एक बजे तक कुढ़नी में 37, सरदारशहर में 36, रामपुर में 19 और खतौली में 33.20 प्रतिशत मतदान, देखें आंकड़े

Highlights कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। भाजपा और सपा-राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है।

Assembly elections 2022: उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और पांच राज्यों की छह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा में पदमपुर, राजस्थान में सरदारशहर, बिहार में कुढ़नी और छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है।

कुढ़नी (बिहार) में 37%, पदमपुर (ओडिशा) में 46.96%, सरदाशहर (राजस्थान) में 36.68%, रामपुर (यूपी) में 19.01%, खतौली में 33.20% और भानुप्रतापपुर (छत्तीसगढ़) में 50.83% मतदान हुआ है। यह आंकड़े दोपहर एक बजे का है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है।

#ByElections2022 | 37% voter turnout in Kurhani (Bihar), 46.96% in Padampur (Odisha), 36.68% in Sardashahar (Rajasthan), 19.01% in Rampur (UP), 33.20% in Khatauli and 50.83% in Bhanupratappur (Chhattisgarh) recorded till 1 pm. pic.twitter.com/KTir9NvBeG