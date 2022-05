असम: एनआरसी समन्यवक ने प्रतीक हजेला के खिलाफ शिकायत की, कहा- हजेला ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला

By विशाल कुमार | Published: May 21, 2022 09:44 AM

राज्य समन्वयक के रूप में पदभार संभालने वाले हितेश देव सरमा ने आरोप लगाया कि बाद में अनिवार्य लोगों के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा जानबूझकर अनिवार्य गुणवत्ता जांच से बचने के लिए दी गई थी।

