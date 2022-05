असम: भारी बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 119 ट्रेन यात्री, वायु सेना ने सुरक्षित निकाला

By विशाल कुमार | Published: May 16, 2022 08:12 AM

असम कई स्थानों पर अचानक आई बाढ़ और भारी भूस्खलन से तबाह हो गया है, जिससे राज्य के अन्य हिस्सों से रेल और सड़क संपर्क टूट गया है। कई घंटों तक ट्रेन के फंसे रहने के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय वायुसेना की मदद से 119 लोगों को बचाया।

