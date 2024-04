Assam HSLC Result 2024 Declared: अनुराग डोलोई ने किया टॉप, इस लिंक से चेक करें नतीजे

Highlights Assam HSLC Result 2024 Declared: बोर्ड ने नतीजे किए जारी Assam HSLC Result 2024 Declared: जोरहाट के अनुराग डोलोई ने किया टॉप Assam HSLC Result 2024 Declared: इस बार सभी छात्रों के पास होने का प्रतिशत भी बढ़ा

Assam HSLC Result 2024 Declared: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) ने 2024 शैक्षणिक वर्ष के लिए हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) कक्षा 10 परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 75.70 फीसदी छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सामने आया है। परीक्षा में अनुराग डोलोई ने टॉप किया है। अनुराग डोलोई जोरहाट से आते हैं और उन्होंने एग्जाम में टॉप कर प्रदेश भर में अपना नाम किया, जो प्रदेश भर में 15 फरवरी से लेकर 4 मार्च, 2024 के बीच हुई थी।

Assam HSLC Result 2024 Declared: असम बोर्ड के द्वारा कराई गई परीक्षा में प्रदेश भर से 4 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, यह राज्य में अनेक केंद्रों में हुई। हालांकि यह परीक्षा बिना किसी बाधा के प्रदेश भर में हुई और छात्रों का अनुभव अच्छा रहा। इस बार पास होने का प्रतिशत करीब 75.70 फीसदी रहा है, जो पिछले साल से ज्यादा है, इससे पता चलता है कि यह पॉजिटिव ट्रेंड है।

Today Assam HSLC (10th) result will be declared on 10:30 am.



SEBA already released the Merit list (Top-5)



Best wishes to all the students. Keep patience, if your results is not as expected. Marksheet is just a piece of paper.#HSLCResults