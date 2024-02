अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए 25,000 तीर्थयात्रियों को भेजेगी असम सरकार, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

गुवाहाटी: असम सरकार राज्य से 25 हजार तीर्थयात्रियों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए भेजेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस साल अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए राज्य के 25,000 तीर्थयात्रियों को प्रायोजित करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान सरमा ने कहा, अयोध्या मंदिर में हुई रामलाला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से असम के नागरिक बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि राज्य से कई जगह के लोगों ने राम मंदिर के दर्शन के लिए विनती की है। इसलिए इस बजट में यह तय किया गया है कि इस साल राज्य सरकार 25 हजार तीर्थयात्रियों को प्रायोजित करेगी, जो राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकेंगे।

