असम: बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की मौत, 22 जिलों में करीब 7.20 लाख लोग चपेट में, वायु सेना ने 119 लोगों को निकाला

Highlights 91,518 प्रभावित लोग इस समय 269 राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन ने 152 राहत वितरण केंद्र भी स्थापित किए हैं। नगांव जिले के कामपुर राजस्व क्षेत्र में चार लोग पानी में डूब गए।

गुवाहाटीः असम में रविवार को बाढ़ की स्थिति और बदतर हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 22 जिलों में करीब 7.20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से कुल 24 लोगों की मौत हुई है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि 91,518 प्रभावित लोग इस समय 269 राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन ने 152 राहत वितरण केंद्र भी स्थापित किए हैं। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वॉलंटियर्स की मदद से कुल 26,236 फंसे हुए लोगों को बचाया गया है।

भारतीय वायु सेना असम में बाढ़ राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। एमआई -17 हेलीकॉप्टरों ने दितोकचेरा रेलवे स्टेशन पर फंसे 119 यात्रियों को निकाला है। IAF ने An-32 परिवहन विमान, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर, एक चिनूक हेलीकॉप्टर और एक ALH ध्रुव तैनात किया है।

