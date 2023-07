'हिंदू हो, मुसलमान हो या रोहिंग्या, बिना वैध दस्तावेज के घुसने वाला हर व्यक्ति अवैध है' - असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा

Highlights रोहिंग्याओं के अवैध घुसपैठ पर असम के सीएम ने जताई चिंता हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा - यह देश के लिए खतरा है कहा- हम अवैधता को बढ़ावा नहीं दे सकते

नई दिल्ली: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि देश में बिना वैध दस्तावेज के घुसने वाला हर व्यक्ति अवैध है चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या रोहिंग्या। हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में होने वाले रोहिंग्याओं के अवैध घुसपैठ पर भी बात की।

हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में रोहिंग्या घुसपैठ पर कहा, "असम के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि वे यहां नहीं रह रहे हैं लेकिन वे असम को यात्रा मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे हैं और यह देश के लिए खतरा है। अगर कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आता है, यह हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। जो कोई भी अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है, चाहे वह रोहिंग्या हो या गैर-रोहिंग्या, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, अवैध है और हम अवैधता को बढ़ावा नहीं दे सकते।"

