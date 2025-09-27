असम विधानसभा चुनाव से पहले NDA कैंप में खुशी, 40 में से 28 सीट पर बीपीएफ ने मारी बाजी, यूपीपीएल को 7 और भाजपा को 5 सीट, कांग्रेस 0 पर आउट
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 27, 2025 12:10 IST2025-09-27T12:09:57+5:302025-09-27T12:10:56+5:30
Assam Bodoland Territorial Council Election Results 2025: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीपी) के चुनावों में 40 में से 28 सीट पर जीत हासिल की।
गुवाहाटीः हाग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 2025 के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) चुनावों में 40 में से 28 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की है और अगली परिषद बनाने की अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। असम राज्य चुनाव आयोग के अनुसार प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) ने 7 सीटें हासिल कीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 5 सीटें जीतने में सफल रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही। बीटीसी चुनाव के लिए मतगणना 26 सितंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच हुई।
टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने परिणामों को असम में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ स्पष्ट जनादेश बताया। वर्तमान चुनाव में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के पाँच जिलों: कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी, बक्सा और तामुलपुर में कुल 316 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। कोकराझार जिले में ही 12 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ 100 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि हाग्रामा मोहिलरी नीत बीपीएफ ने पिछली बार जीती गईं 17 सीटों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। निवर्तमान परिषद में गठबंधन में शामिल दल यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) और भाजपा को सात और पांच सीट हासिल हुईं।
मोहिलरी ने देबरगांव निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, लेकिन चिरांगद्वार सीट हार गए। निवर्तमान बीटीसी प्रमुख और यूपीपीएल उम्मीदवार प्रमोद बोरो गोइमारी में विजयी हुए। बोरो दोतमा सीट हार गए। बीपीएफ 2020 के चुनावों में 17 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी,
लेकिन यूपीपीएल ने भाजपा और गण सुरक्षा पार्टी (जीएसपी) के समर्थन से परिषद का गठन किया। कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुड़ी और तामुलपुर के पांच जिलों वाली 40 सदस्यीय परिषद के चुनाव 22 सितंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए थे और पुनर्मतदान का कोई आदेश नहीं दिया गया था।