मदरसों में बुरे तत्वों से कोई सहानुभूति नहीं, सरकार जहां भी मिले उन्हें गोली मार दे, असम में मदरसा विवाद में एआईयूडीएफ प्रमुख का आया बयान

असम सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दिनों असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा ढहा दिया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि राज्य में 800 सरकारी मदरसों को बंद किया जा चुका है।

इस बीच एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बयान सामने आया है। बदरुद्दीन ने कहा है कि उनकी बुरे तत्वों से कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें जहां भी मिले गोली मार दे। बकौल बदरुद्दीन- हमें उनसे (मदरसों में बुरे तत्व) कोई सहानुभूति नहीं है। सरकार उन्हें जहां भी मिले उन्हें गोली मार देनी चाहिए।

But if the entire Muslim community is called jihadi due to them...It is not jihad, it is terrorism. Govt has to stop them, they should protect their borders and strengthen their Intelligence: AIUDF chief Badruddin Ajmal, in Guwahati, Assam pic.twitter.com/OGGhtV334w