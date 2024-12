अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर भड़के अश्विनी वैष्णव, कहा- "कांग्रेस क्रिएटिव इंडस्ट्री का सम्मान नहीं करती..."

Allu Arjun: साउथ सिनेमा के बड़े स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "यह साबित होता है कि कांग्रेस क्रिएटिव इंडस्ट्री का सम्मान नहीं करती हैं। "

दरअसल, हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ में एक महिला की मौत के सिलसिले में पुष्पा 2 अभिनेता को गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद मंत्री की यह टिप्पणी आई। यह घटना तब हुई जब आरटीसी चौराहे के पास थिएटर में अर्जुन की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

सरप्राइज विजिट के दौरान भगदड़ मच गई और स्थिति तब और खराब हो गई जब थिएटर प्रबंधन अभिनेता और उनके साथियों के लिए अलग से निकास की पहचान करने में विफल रहा।

