राजस्थान में 'लड़कियों की नीलामी' मामले को लेकर गहलोत भाजपा पर हुए हमलावर, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को स्टांप पेपर पर लड़कियों की नीलामी की रिपोर्टों पर अपनी सरकार का बचाव किया। इसपर गहलोत ने कहा, "घटना 2005 की है जब भाजपा सत्ता में थी। 2019 में हम आए और इसका पर्दाफाश किया। 21 आरोपी गिरफ्तार हुए जिसमें 3 की मौत हुई और 1 फरार है। 2 बच्चों की मौत, बाकी अपने घर चले गए। इसे राष्ट्रीय समाचार में बदल दिया गया।"

The incident happened in 2005 when BJP was in power. In 2019, we came&exposed it. 21 accused arrested, 3 died & 1 absconding. 2 children died,rest went to their homes. It was turned into national news:Rajasthan CM A Gehlot on reports of girls auctioned on stamp papers in Bhilwara pic.twitter.com/zABh4I3Z88 — ANI (@ANI) October 29, 2022

इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "राजस्थान की जनता पर हमारे शासन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैं चाहता हूं कि गुजरात में भी कांग्रेस को मौका मिले। हम राज्य को सुशासन देना चाहते हैं और लोगों को कांग्रेस और भाजपा के कामकाज के बीच अंतर दिखाना चाहते हैं। भाजपा ने नकली छवि बनाई जिसे अब तोड़ा जा रहा है। उनके यहां आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। लोग उनकी चाल समझ रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के लोकतंत्र को जीवित रखा। भाजपा फासीवाद में विश्वास करती है और चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का मुखौटा पहनती है।"

Gujarat | There has been a good impact of our governance on the people of Rajasthan. I want Congress to get an opportunity in Gujarat too. We want to give good governance to the state & show people the difference between the functioning of Congress & BJP:Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/IISz800OAA — ANI (@ANI) October 29, 2022

Gujarat| BJP created artificial aura which is being smashed now.They don't have candidates for upcoming elections here.People are understanding their tricks.Cong kept democracy of election alive.BJP believes in fascism & wear mask of democracy to win elections:Rajasthan CM Gehlot pic.twitter.com/lqO3Wg9Fql — ANI (@ANI) October 29, 2022

बता दें कि मीडिया में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टांप पेपर पर लड़कियों की नीलामी की जा रही है और जाति पंचायतों के फरमान पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस मामले में गुरुवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। वहीं, हाल ही में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से राजस्थान राज्य महिला आयोग ने 'लड़कियों की नीलामी' मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी।

