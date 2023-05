पायलट संग तरह-तरह के कयास लगाए जाने पर बोले गहलोत- ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा

Highlights पायलट की एक मांग है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा।

नई दिल्ली: सचिन पायलट के साथ तरह-तरह के कयास लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं देखी कि कोई नेता कुछ मांगे या आलाकमान उससे पूछे कि उसे कौन सा पद चाहिए...आलाकमान और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी कि आप एक प्रस्ताव दे रहे हैं किसी को शांत करना।

उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा। बता दें कि पायलट ने हाल ही में एक 'अल्टीमेटम' दिया था कि अगर राज्य सरकार से की गई उनकी तीन मांगों को इस महीने के अंत तक पूरा नहीं किया गया तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। पायलट की एक मांग है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

